ABD, IŞİD'in yeni lideri için koyduğu para ödülünü 10 milyon dolara çıkardı

ABD yönetimi, IŞİD'in yeni lideri Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında koyduğu 5 milyon dolar ödülü, 10 milyon dolara çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "IŞİD'in yeni lideri el-Mevla'nın kimliğinin ya da yerinin tespiti için kullanılabilecek her bilgi karşılığında verilecek para ödülünü 10 milyon dolara kadar çıkarıyoruz. Bu da Ağustos 2019'da koyduğumuz 5 milyon dolar para ödülünün iki katına çıkarılması anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

El-Mevla'nın Yezidi azınlıkların Irak'ın kuzeybatısında kaçırılmasına ve katledilmesine yardım ettiği vurgulanan açıklamada, 1976 Musul doğumlu el-Mevla'nın daha önce El-Kaide ile de ilişkili olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart'ta el-Mevla'yı, 'Özel Tanımlı Küresel Terörist' listesine eklemişti.