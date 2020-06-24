Pompeo, Çin'i Afrika halkına 'boş vaatler' vermekle suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada "Maalesef, Çin-Afrika zirvesinde Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) daha fazla boş vaat ve tekrarlanan bayağılıklar gördük" ifadelerini kullandı.

Afrika için en sorumlu ortağın ABD olduğuna vurgu yapan Pompeo, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "İnsanlarımızı ve onların hayatlarını her zaman ilk sıraya, merkeze koymalıyız" sözlerini hatırlatarak, "Bu ölümcül virüsün yayılmasında Çin’in sorumluluğu konusunda gerçek bir şeffaflık sağlayamadı" diye kaydetti.

17 Haziran'daki Olağanüstü Çin-Afrika Zirvesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılmıştı.

Zirvede Çin Dışişleri Bakanlığı, Afrika ülkeleriyle işbirliği alanında, özellikle de 5G ağlarının oluşturulması, Kovid-19 aşına erişimde öncelik tanınması ve Afrika ülkelerinin bu yıl sonu vadesi dolan faizsiz kredi ödemelerinin silinmesi konusunda vaatlerde bulunmuştu.