Trump: Almanya'daki askerleri Polonya'ya kaydırabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan çekecekleri ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabileceklerini söyledi. NATO müttefikliğinin de kendileri için önemli olduğunu belirten Trump, "Polonya üzerine düşen ödemeleri yapan 8 ülkeden biri" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Beyaz Saray bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Polonya arasında ekonomik alanda da anlaşmalar yapılacağını belirten Donald Trump, "Polonya, ABD'den 32 F-35 uçağı alacak. Polonya ile bir savunma anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Trump, "Polonya'yla, Polonya nükleer enerji tesislerin geliştirilmesine yönelik bir anlaşma üzerinde de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya'yı enerji alanındaki '3 Deniz Girişimi' nedeniyle de tebrik eden Donald Trump, "Bu, Doğu Avrupa'ya güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak adına önemli bir enerji ortaklığı. Bu proje herhangi bir yabancı ülkenin zorbalığını da önleyecektir" dedi.

'Polonya üzerine düşen ödemeleri yapan 8 ülkeden biri'

NATO müttefikliğinin de kendileri için önemli olduğunu belirten Trump, "Bazı ülkeler NATO'ya ödemeleri gerektiği miktarı ödemiyor. Polonya, üzerine düşen ödemeleri yapan 8 ülkeden birisi. Diğerleri ihmalci davranıyor" diye kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Polonya'ya gönderilecek Amerikan askerlerinin parasını bu ülkenin ödeyeceğini belirterek, "Belki de Almanya'daki ABD askerlerini Polonya'ya kaydırabiliriz. Almanya'daki asker sayımızı 25 bine düşüreceğiz. Almanya ödemesi gereken paranın sadece yüzde 2'lik bir kısmını ödüyor" şeklinde konuştu.

President Trump says “we will probably” be moving some U.S. troops from Germany to Poland.



“We’re going to be reducing Germany very substantially, down to about 25,000 troops.” https://t.co/o2mx4F3Mcc pic.twitter.com/t14sZXdzsb — ABC News (@ABC) June 24, 2020

Rusya ve Almanya arasındaki enerji iş birliğini de eleştiren Trump, "Almanya, Rusya'dan enerji almak için milyarlarca dolar harcıyor. Rusya'ya milyarlarca dolar harcıyorlar ama savunmaya gelince biz onları Rusya'dan korumak zorunda kalıyoruz. Almanya halkının da bu durumdan memnun olduğunu sanmam" değerlendirmesinde bulundu.

Duda: Trump'tan Avrupa'daki askerleri çekmemesini istedim

Öte yandan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda da Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararına ilişkin, "Başkan Trump'tan Avrupa'daki askerleri çekmemesini istedim. Ancak, Polonya gerekirse daha fazla ABD askerlerine ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Duda, kendisinin ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Donald Trump'ın Almanya'dan asker çekme kararını 'yanlış' bulduklarını kaydetti.