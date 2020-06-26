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    Trump: Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz, Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde, yayımlanan kitabıyla gündeme gelen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için "Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz, Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi" dedi. 

    ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin’de Fox News Sunucusu Sean Hannity’in programına katılarak Hannity'nin ve seyircilerin sorularını yanıtladı.

    Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ı 8 yıllık görev sürecinde, Baltimore ve Ferguson başta olmak üzere bazı eyaletlerde yine “ırkçılık karşıtı” gösteriler olduğunu anımsatan Trump, "Obama ve Biden, polis reformu konusunda, bu yönetim hiçbir şey yapmadı. Bunun yerine benim başkanlık kampanyama sızmaya çalıştılar. Bu utanç vericiydi. Bunu yapan Demokratlar yerine Cumhuriyetçiler olsaydı, 50 yıl hapis cezası alırlardı. Çünkü bu yapılan vatana ihanet.” diye konuştu.

    'Biden, iki kelimeyi bir araya getiremiyor'

    ABD’de yaşanan olaylar hakkında Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın sessiz kalmasını eleştiren Trump, "Biden konuşmuyor, kimse ondan tek bir söz duymuyor. Konuşsa bile iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Ben iyi ya da kötü olmak istemiyorum ama bu adam belki de sırf insanlar beni sevmiyor diye ABD başkanı olacak." değerlendirmesini yaptı.

    Trump, seçimlere yönelik kendisinin kaybetme gibi bir çekincesi olmadığını vurgulayarak "Joe Biden bu ülkeyi mahvedecek bir aday. Belki doğrudan kendisi yapmaz ama bu ülkeyi mahvedecek radikal fanatik gruplar tarafından destekleniyor. Halkımızın bunu bilmeye hakkı var." ifadelerini kullandı.

    Bolton'a 'aptal, hasta ve zeki değil' yakıştırmaları

     Bolton’ın yazdığı kitapta, kendisi hakkında çeşitli iddialarda bulunmasına ilişkin Trump, “Bolton iyi bir iş yapmadı. Zeki bir adam değildi. Sanırım Bolton, hayatım boyunca güldüğünü bir kez bile görmediğim tek insandı. Bir kez ona ‘John sen hiç gülmez misin?’ dedim. Sadece bu bile bir insanın kişiliği hakkında bilgi verir." diye konuştu.

    Trump, yöneticiliği boyunca doğru tercihlere karşı yanlış tercihler de yaptığını belirterek "Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz, Bolton gibi bir aptala görev vermek gibi... Bolton herkesin üzerine bomba atmak istiyordu. Herkesi bombalayıp öldürmek zorunda değilsiniz." dedi.

    Bolton’ın kendisine önerdiği dış politikayı doğru bulmadığını belirten Trump, "Bolton hasta bir adamdı, onda yanlış olan bir şeyler vardı. Bunu onda erken fark ettim." ifadelerini kullandı.

    Çin'in ABD seçimlerinde hile yapabileceğini iddia etti

    ABD’de 3 Kasım’daki seçimlerin “uzaktan oylama” ile yapılması fikrine karşı çıkan Trump, özelikle dış güçlerin bu yöntemle seçimlerde “hile” yapabileceğini kaydetti.

    Trump, “Çin ve Rusya bu konuda tehlike arz ediyor. Herkesin adresine pusula gönderirseniz, özellikle Çin bizim pusulalarımızdan milyonlarca basar ve seçime hile karıştırır. Sadece başvuran kişilerin adresine pusula göndererek oy kullandırtmak belki daha güvenlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

    'Baş etmesi en zor olan ülke, ABD'

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’a yüklenen Trump, "Bana bir arkadaşım baş etmesi en zor ülkenin Rusya mı, Çin mi yoksa Kuzey Kore mi olduğunu sordu. Ben de ‘hiçbiri değil, ABD’ dedim. Çünkü Pelosi ve Schumer var ve bunlar kötü insanlar ve açıkçası ben bu kişilerin bizim ülkemizi sevdiğine inanmıyorum." dedi.

    Rusya Soruşturması sürecindeki tutumu nedeniyle eski ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ı da eleştiren Trump, "Demokratlar Rusya soruşturmasından bir şey çıkmayacağını biliyorlardı. Tüm bunlara izin verdiği için Sessions bir felaket ve utançtı." değerlendirmesinde bulundu.

    New York'taki tartışmalı 'durdur ve ara' uygulamasını savundu

    Demokratların yönetimindeki kentlerdeki yüksek suç oranlarına işaret eden Trump, "Chicago, Detroit, Oakland ve Baltimore gibi kentler, suç bakımından Afganistan’dan, Honduras’tan, Guatemala’dan daha kötü durumda. Buradaki siyahiler bazen gelip bunları söylediğim için teşekkür ediyor. Çünkü bu insanlar cehennemde yaşıyor." dedi.

    Trump, şu anda kendisinin avukatlığını yapan, New York’un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin kentteki suçla mücadele için kullandığı ve “insan hakları” tartışmalarına yol açan “durdur ve ara” yöntemine ilişkin, "Giuliani bu işi yürüttü. Sonra göreve Michael Bloomberg geldi, bu konuda çıldırdı ve en sonunda konu insan hakları ihlallerine kadar gitti. Bloomberg iyi iş yapmadı, ama Giuliani’nin durdur ve ara uygulaması işe yaramıştı." diye konuştu.

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