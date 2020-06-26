ABD'de günlük koronavirüs vakasında yeni rekor

Koronavirüs pandemisinin merkezi ve en çok can aldığı ülke olmaya devam eden ABD'de son 24 saatte Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) ve Worldometer sitesine göre bugüne değinki en yüksek teyitli vaka sayısı kayıtlara geçti.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın baştan beri ciddiye almadığı koronavirüs rekor üzerine rekor kırıyor.

Pandeminin merkezi ve en çok can aldığı ülke olmaya devam eden ABD'de son 24 saatte Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) ve Worldometer sitesine göre bugüne değinki en yüksek teyitli vaka sayısı kayıtlara geçti.

Worldometer'e göre, ABD'de son 24 saatte koronavirüs bulaşan kişi sayısının 41 bin 986 olarak saptanmasıyla günlük vaka rekoru kırıldı. Toplam vaka sayısı da 2 milyon 505 bin 909'a ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 515 kişinin koronavirüsten ölmesiyle de toplam can kaybı 126 bin 823'e çıktı.

US records all-time daily high of 40,000 coronavirus infections on Thursday, figures from Johns Hopkins University show https://t.co/BpYXIhTESx — BBC News (World) (@BBCWorld) June 26, 2020

Teksas, Florida ve Arizona'da patlama

Bundan önceki rekor, JHU'ya göre 24 Nisan'da ABD'de 36 bin 400 teyitli vaka saptanmasıydı.

Toplam vaka sayısında, ABD'yi, 1 milyon 233 bin 147 vakayla Brezilya, 620 bin 794 vakayla Rusya ve 491 bin 992 vakayla Hindistan izliyor.

ABD'deki vaka sayısındaki artışta hem daha fazla test yapılması hem de salgının bazı eyaletlerde canlanması rol oynadı.

Son günlerde enfekte olanların ve hastaneye kaldırılanların sayısının arttığı Teksas, Florida ve Arizona eyaletlerinde ekonominin açılması ve hayatın normalleşmesiyle ilgili planların yeni aşamaları askıya alındı.

Damning article for Arizona leadershiphttps://t.co/FPbMeDXH8W — ian bremmer (@ianbremmer) June 26, 2020

En fazla etkilenen eyalet New York

Hatta Teksas Valisi, yeni kısıtlamalar açıklarken bu kapsamda barların kapatılması talimatını verdi.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

Bugüne dek New York eyaletinde 414 bin 274 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 373 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 201 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 175 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de en az 20 milyon kişi koronavirüse yakalanmış olabilir

Dün ABD'li sağlık yetkilileri gerçek vaka sayısının büyük ihtimalle saptanandan 10 kat fazla olduğuna dair açıklama yapmıştı.

ABD'de en az 20 milyon kişinin koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıklayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield, "Tahminlerimiz, rapor edilen her bir vakaya karşı gerçekte 10 enfeksiyonun daha olduğuna işaret ediyor" demişti.

Tahminin virüse karşı antikor geliştirmekle ilgili ülke çapında yapılan testlerden alınan kan örneklerine dayandığını belirten Dr. Redfield, şu izahatı getirmişti:

"Bunun nedeni, testlerin hastalık belirtisi gösteren kişilerle sınırlanması ve belirti göstermeyen kişilere test yapılmaması. Mart, nisan ve mayıs aylarında kullandığımız teşhis yöntemleriyle vakaların muhtemelen yüzde 10'unu tespit edebildik."