ABD ‘Rusya’yı caydırmak’ için 3.8 milyar dolar ayırabilir

ABD savunma bütçe komitesinin önerisinde, önümüzdeki mali yılda ‘Rusya’yı caydırmak’ için 3.8 milyar dolar tahsis edilmesini önerdiği belirtildi.

Belgede, “Avrupa Güven İnisiyatifi (ERI) tamamen finanse edilmeli ve Rusya'ya karşı caydırıcılığı arttıran stratejik deniz nakliyesi, uydu iletişimi, yakıt ikmali, denizaltı ve anti-denizaltı aktivitelerine yönelik 3.798 milyar dolarlık ek kaynak sağlanmalı” ifadelerine yer verildi.

Bütçe önerisinde ayrıca Ukrayna'ya yardım sağlanmasını öngören caydırma inisiyatifi kapsamında 250 milyon dolar tahsis edilmesi, bu tutarın içinden sadece 50 milyon doların ‘ölümcül silah’ sevkiyatı için kullanılabilmesi, ayrıca Ukrayna'nın Kırım meselesi egemenliğinin ihlalini desteklediği düşünülebilecek herhangi bir aktiviteyi finanse etme yasağının uzatılması da tavsiye ediliyor.

Belgede aynı zamanda ‘Rusya ile (genel) askeri işbirliğinin sınırlandırılmaya devam edilerek, çatışma riskinin azaltılması amacıyla ikili askeri diyaloğun genişletilmesi’ şeklinde madde yer alıyor.