Beyaz Saray: ABD askerlerini avlaması için Rusya’nın Taliban’a para teklif ettiği iddiası Trump’a rapor edilmedi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’ye, Afganistan’da ABD askerlerini ‘avlamaları’ karşılığında Taliban militanlarına Rusya tarafından para ödülü teklif edildiği iddiasını içeren New York Times (NYT) haberi soruldu. Haberde, kendisine buna dair rapor verilmesine karşın Başkan Donald Trump’ın söz konusu istihbaratı ciddiye almadığı söyleniyordu.

McEnany haberde var olduğu söylenen istihbaratın ciddiye alınmayacak bir istihbarat olmadığını, ancak Trump’a bu konuda rapor verildiği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

NYT haberinde Rus askeri istihbaratının bir biriminin geçen yıl, Afganistan’da koalisyon askerlerine saldırmaları karşılığında Taliban militanlarına ödül teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

İsmini vermediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde militanların bunun sonucunda bir miktar para aldığının ‘sanıldığını’ aktaran NYT, haberini somut kanıtlara ise dayandırmış değil.

Nitekim Rusya’nın Washington’daki Büyükelçiliği de NYT haberinde yer alan iddiaları reddetti.