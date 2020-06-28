Pompeo: Çin'e Güney Çin Denizi kendi karasu imparatorluğuymuş gibi davranmasına izin verilmemeli

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 36. Zirvesi'nin vizyon bildirisinde Güney Çin Denizi'ndeki gerilime ilişkin ‘Bölgede barışın, güvenliğin, istikrarın ve seyrüsefer özgürlüğünün temin edilmesini destekleme yönünde kararlılığımızı yineliyoruz’ açıklamasını destekledi.

Twitter hesabından bir açıklama paylaşan Pompeo, “ABD, ASEAN Liderlerinin Güney Çin Denizi anlaşmazlıklarının BM Deniz Hukuku (UNCLOS) da dahil olmak üzere uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi ile ilgili kararlılığını memnuniyetle karşılıyor. Çin'e Güney Çin Denizi kendi karasu imparatorluğuymuş gibi davranmasına izin verilmemeli. Yakında bu konuda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak” ifadelerini kullandı.

The United States welcomes ASEAN Leaders’ insistence that South China Sea disputes be resolved in line with international law, including UNCLOS. China cannot be allowed to treat the SCS as its maritime empire. We will have more to say on this topic soon. https://t.co/IUmzD7OksC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 27, 2020

​Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 36. Zirvesi'nde kabul edilen vizyon bildirisinde Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilim ile ilgili endişe dile getirilerek, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözme çağrısı yapıldı.

Daha önce ABD ordusu, Çin'in koronavirüs pandemisini Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddialarını etkinleştirmek için kullandığından şüphelenmişti. Konuya ilişkin açıklamada, yeni koronavirüs salgınının dünyada yayılmaya başlamasından bu yana bölgede Çin donanmasının faaliyetlerinde artış görüldüğü, Çin gemilerinin Pekin’in hak iddiasında bulunduğu kara sularında diğer ülkelere ait gemileri takip ettiği ifade edilmişti.