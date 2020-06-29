ABD'de Atatürk heykeline saldırı

Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı. Washington Büyükelçiği’nin güvenlik kamera görüntülerine göre, bir kişi elindeki dövizi heykelin üzerine yerleştirdikten sonra fotoğraf çekiyor, daha sonra dövizi alarak kaçıyor.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, büyükelçilik yetkilileri, kimlik tespitinin yapılması için kamera görüntülerini yerel makamlarla paylaşırken, çekilen fotoğraf “Greek Genocide Resource Center’ın (Yunan Soykırım Araştırmaları Merkezi) Facebook sayfasında yayınlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Washington’daki Atatürk heykeline saldırıda bulunan ‘Yunan Soykırımı Merkezi’ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. ... Bu sapkın zihniyet bilmeli ki Mustafa Kemal öncülüğünde milletimiz işgale, tutsaklığa karşı yaşama hakkı için mücadele etti. Venizelos’un Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiği Atatürk özgürlüğün timsalidir” dedi.

Washington'da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan "Yunan Soykırımı Merkezi"ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek. pic.twitter.com/ULoa7HFuZj — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) June 28, 2020

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