ABD'de bir çift, ırkçılığı protesto eden gruba silah doğrulttu

ABD’nin St. Louis kentinde bir çift, belediye başkanını protesto etmek için yürüyen ırkçılık karşıtı eylemcilere silahlarını doğrulttu.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar ABD’nin dört bir yanında sürerken, Missouri'nin St. Louis kentinde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Sayıları en az 500’ü bulan Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) aktivistleri, barışçıl bir şekilde Belediye Başkanı Lyda Krewson’un yaşadığı Forest Park semtine doğru yürüyüşe geçti. Krewson’u protesto eden eylemciler, “İstifa et, polisleri de beraberinde götür” şeklinde sloganlar attı.

Ancak eylemciler Central West End adlı bölgeden geçerken, lüks evlerinin önüne çıkan bir çift, gruba silah doğrulttu.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

Çift, eylemcilere mülklerinden uzak durmaları için bağırırken, adamın tüfek taşıması dikkat çekti. Kadın ise göstericilere bir hayli yaklaşarak onlara silahını doğrulttu.

God the other angle didn’t even do couple in St. Louis justice. She came down looking for an excuse to shoot someone.pic.twitter.com/EZ1KH6HvlD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 29, 2020

Olay anına dair videolar sosyal medyada gündem oldu. Videolarda protestocuların mülke izinsiz girdiğine dair bir kanıt görülmezken, aralarından bazılarının ‘zenginleri yiyin’ diye bağırarak çifte uzaktan tepki gösterdiği duyuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlatıp başlatmadığı bilinmiyor.

© REUTERS / LAWRENCE BRYANT Evlerinin önünde geçen eylemcilere bir hayli yaklaşan kadın, silahını gruba doğrulttu. Adamınsa tüfek taşıdığı görüldü.

Lyda Krewson, geçen hafta Facebook’ta yaptığı bir canlı yayında, kendisinden polisin finansmanını kesmesini isteyen St. Louis sakinlerinin isim ve adreslerini açık şekilde paylaşmıştı. Video kaldırılmış, Krewson da ‘niyetinin huzursuzluk yaratmak olmadığını’ söyleyerek özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini belirtmişti.