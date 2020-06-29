Beyaz Saray: ABD istihbarat camiasında Rusya’nın Taliban’la bağlantısı ile ilgili fikir birliği yok

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Afganistan’da ABD askerlerini ‘avlamaları’ karşılığında Taliban militanlarına Rusya tarafından para ödülü teklif edildiği iddiasını içeren New York Times (NYT) haberi ile ilgili soruları yanıtladı.

Sözcü, "İstihbarat camiası söz konusu suçlamalar ile ilgili fikir birliğine varmış değil. Aslında istihbarat teşkilatlarının bazı üyelerinin, haberlerin doğruluğu konusunda farklı görüşleri söz konusu. Suçlamaların doğruluğu şu anda kontrol ediliyor" açıklamasında bulundu.

McEnany ayrıca ne CIA direktörünün, ne ulusal güvenlik danışmanının, ne de Beyaz Saray genel sekreterinin ABD Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na bilgi verdiklerini teyit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, ancak ABD istihbaratının bu konuda net bir tutum oluşturduğu zaman ABD Başkanı’na durumun rapor edileceğini sözlerine ekledi.

The New York Times (NYT) gazetesinin 'Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu' iddiasına Moskova'dan yalanlama gelirken, Beyaz Saray'ın ardından Başkan Donald Trump da tepki göstermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve yalan olduğunu, uluslararası saygın basın kuruluşlarının yalan haberler yapmalarının ün ve prestijlerine olumlu yansımadığını belirtmişti.