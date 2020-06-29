Black Lives Matter liderinden Trump'a tavsiye: Bizi hedef göstermektense tekliflerimizi incele

ABD'de ırkçılık karşıtı protestoların başını çeken Black Lives Matter/BLM (Siyahların hayatları değerlidir) hareketinin New York bölgesi lideri Hawk Newsome, Başkan Donald Trump'a siyahlara yönelik ayrımcılığa bir çözüm bulması çağısı yaptı.
Newsome, RT televizyonuna açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Black Lives Matter hareketinden hoşlanmayan birçok kişi, hangi çözümler teklif ediyorsunuz, diye soruyor. Böyle çözümler sunan ‘Siyahlar İçin Fırsatlar’ adı altında bir örgüt kurduk. Donald Trump, Black Lives Matter aktivistlerini hedef göstermek yerine blackopportunities.com sitesine girip yasa tekliflerini içeren uzunca bir listemizi incelemeli. Sorunun tezahürüne bakmak yerine dikkatini bu sorunun kaynağına vermeli ve bu ülkenin lideri olarak yüzyıllardır ABD’yi rahatsız eden bu soruna bir çözüm bulmalı."
Newsom, daha önce protestocuların istediğini elde etmemesi durumunda sistemi yakacağını söylemişti.
Trump, hareket liderlerini ülkeye ihanet ve darbe çağrısında bulunmakla suçlamıştı.
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