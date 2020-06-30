ABD'de Latin Amerikalı bir kişinin gözaltı sırasında ölümü tepki çekti

ABD'de siyah George Floyd'un gözaltı sırasında polis şiddetiyle ölmesine yönelik protestolar devam ederken, Arizona'da Latin kökenli bir kişinin kelepçe altında hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu.

Kamuoyunun baskısı üzerine, yaklaşık 2 ay önce Arizona'nın Tucson kentinde gerçekleşen olayın video kayıtları yayınlandı.

Görüntülerde, Carlos Ingram Lopez adlı Latin Amerika kökenli bir kişinin evine, aile içi yaşanan tartışma şikayeti üzerine 21 Nisan'da 3 polisin geldiği görülüyor.

Garaja saklanan Lopez'i kelepçeleyerek yüzüstü yatıran polislerin, üzerinde uygun elbise bulunmadığı için Lopez'i plastik örtü ile örttükleri görülüyor.

His name was Carlos "Adrian" Ingram Lopez. He was a father, a fiancé, a son, a cousin...Adrian was loved deeply by his family. His family asked that we share this photo with the public. They want you to hold it in your mind when you say his name. #AdrianLopezsLifeMatters pic.twitter.com/q4sNat7kLw — BLM-Tucson (@TucsonBlm) June 24, 2020

Bu arada fiziksel baskıya maruz kalan Lopez'in ısrarla İngilizce ve İspanyolca su istediği duyuluyor.

Yaklaşık 12 dakika süren gözaltı işlemi sırasında Lopez'in hareketsiz kaldığı ve daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılmaya çalışıldığı dikkati çekiyor.

27 yaşındaki Lopez'in adli tıp raporunda ölüm nedeni polislerin uyguladığı fiziksel baskı ve vücudunda bulunan kokaine bağlı olarak kalp krizi olarak kaydediliyor.

Olaya karışan 3 polisin görevlerinden istifa ettiği açıklanırken, Federal Araştırma Bürosu'nun da (FBI) katılımıyla olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.