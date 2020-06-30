Pentagon: Rusya'nın Taliban'la 'anlaştığını' gösteren herhangi bir kanıt yok

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Taliban'la 'anlaştığını' gösteren herhangi bir kanıt yok" ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta New York Times tarafından öne sürülen 'Rusya'nın ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiği' iddialarını yalanladı.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: