ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu

Washington ile Ankara arasında S-400 nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Whip John Thune, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda sistemlerin Türkiye’den satın alınmasını mümkün kılacak bir düzenleme teklif etti.

ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sundu. Düzenleme ile ABD ordusunun füze tedarik bütçesi kullanılarak sistemlerin alınması öngörülüyor.

Bu adım ABD’nin NATO üyesi Türkiye’yi, S-400 satın aldığı için F-35 programından çıkarmasından bir yıl sonra geldi. Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Rish, karşı yönde bir adım daha attı. Rish, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın yürürlüğe girmesinden 30 gün sonra, ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) çerçevesinde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik bir öneri sundu.

‘Zekice bir yöntem’

Defense News’un aktardığına göre, Avrupa ve NATO politikalarından sorumlu eski Pentagon yetkilisi Jim Townsted ise, “ABD’nin S-400’leri Türkiye’den satın alması teklifi, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ı kendini soktuğu bu çıkmazdan kurtarmak için zekice bir yöntem. Sadece sistemleri Türkiye’den çıkarmak istiyoruz, eğer bu Türklerin F-35 programında yer almasına olanak verirse, her şey daha iyi olur” ifadelerini kullandı.