Irkçılığı protesto eden gruba silah doğrultan çiftten inciler: Hayatımızdan endişe ettik

ABD’nin St. Louis kentinde ırkçılık karşıtı eylemcilere silah doğrultarak büyük tepki toplayan çift, kendilerini “Bastille baskını gibiydi, kapı yıkıldı ve büyük bir öfkeli, saldırgan kalabalık içeri sökün etti. Saniyeler içinde öldürüleceğimizden korktuk. Evimiz yakılıp kül edilebilir, hayvanlarımız öldürülebilirdi” sözleriyle savunmaya çalıştı.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar ABD’nin dört bir yanında sürerken, St. Louis kentinde eylemcilere silah çeken Mark ve Patricia McCloskey çifti kendilerini savundu.

Eylemcilerin yürüyüşü nedeniyle tehdit edilmiş hissettiklerini savunan çift, hayatlarından endişe ettiklerini söyledi. Çift, eylemcileri ‘öfkeli çete’ olarak tanımladı.

Olayı dramatikleştirmekten çekinmeyen Mark McCloskey, “Bastille baskını gibiydi, kapı yıkıldı ve büyük bir öfkeli, saldırgan kalabalık içeri sökün etti. Saniyeler içinde öldürüleceğimizden korktum. Evimiz yakılıp kül edilebilir, hayvanlarımız öldürülebilirdi” dedi.

Mark McCloskey, 911’i de aradığını belirtti. Çiftin, ferdi kaza avukatı olarak görev yaptığı belirtildi.

Çiftin avukatı Albert Watkins ise, McCloskey ailesinin Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin verdiği mesajı desteklediğini savundu.

God the other angle didn’t even do couple in St. Louis justice. She came down looking for an excuse to shoot someone.pic.twitter.com/EZ1KH6HvlD — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 29, 2020

Çifti destekleyen bir kanıt yok

Öte yandan protestocuların, Mark McCloskey’nin iddia ettiği gibi kapıya yıktığına, mülke izinsiz girdiğine ya da çifti tehdit ettiğine dair bir kanıt görülmüyor. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Missouri'nin St. Louis kentinde Pazar günü yaşanan skandalda, sayıları 500’ü geçen eylemciler, istifasını talep ettikleri Belediye Başkanı Lyda Krewson’un yaşadığı Forest Park semtine doğru yürüyüşe geçtikleri sırada Mark ve Patricia McCloskey gruba silah çekmişti.

Mark McCloskey’nin tüfek taşıması dikkat çekerken, eşi de göstericilere bir hayli yaklaşarak onlara silahını doğrultmuştu. Sosyal medyada paylaşılan videolar büyük tepki toplamıştı.