ABD’nin Rusya, Çin ve Venezüella’ya yönelik ihracat kısıtlamaları artık yürürlükte

ABD’nin askerler tarafından veya askeri amaçla kullanılabilecek ürünlerin Rusya, Çin ve Venezüella’ya ihracat kurallarını sıkılaştıran düzenlemeler yürürlüğe girdi.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Dairesi tarafından nisan ayında yayınlanan ve askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin Rusya, Çin ve Venezüella’ya ihracat kurallarını sıkılaştıran düzenlemeler dünden beri yürürlükte.

Mevcut ihracat kontrol prosedürü için hazırlanan düzenlemelere gerekçe olarak ABD’nin 'ulusal güvenlik stratejisi' gösterilmişti.

Söz konusu ülkelere ihracatı için ABD yönetiminin özel iznini gerektiren ürünler listesine, aralarında alet ve makine mühendisliği, telekomünikasyon, yazılım ve uzay teknolojileri ürünleri ile sensörler, lazerler ve diğer ekipmanlar, askeri amaçla kullanılabilecek araç ve materyallerin olduğu 10 yeni pozisyon eklenmişti.