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    CNN'e göre Trump'ın telefon görüşmeleri: Putin ve Erdoğan tarafından alt ediliyor, kadın liderlere sadistçe davranıyor

    © AFP 2020 / NICHOLAS KAMM
    ABD
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    Watergate skandalını ortaya çıkaran iki gazeteciden biri olan Carl Bernstein, bu kez CNN için Trump'ın yabancı liderlerle yaptığı telefon konuşmalarını haberleştirdi. Konuşmaların içeriğinden haberdar Beyaz Saray ve istihbarat yetkililerine dayanan haberde, ABD Başkanı'nın bu görüşmelerinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu iddia edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yalan haber' adını takıp kavga ettiği medya kuruluşlarının başında gelen CNN, "Putin'e yaltaklık etmekten müttefikleri taciz etmeye ve kendi danışmanlarına kulak asmamaya, Trump'ın telefon konuşmaları, ABD'li yetkilileri alarma geçiriyor" başlığıyla ABD Başkanı'nın yabancı liderlerle telefon görüşmelerinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğuna dair bir haber yayımladı.

    Watergate skandalını ortaya çıkaran efsane gazeteci Carl Bernstein'ın hazırladığı özel habere göre 'bugüne dek yabancı liderlerle yüzlerce telefon konuşması yapan Trump, sürekli olarak ciddi meselelerin görüşülmesine hazırlıksız yakalanıyor, sıklıkla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderlerle sohbetlerinde mat ediliyor'. Diğer yandan Trump, ABD'nin en temel müttefiklerinin liderleriyle görüşmelerinde 'ağzını bozuyor', yabancı kadın liderlere de 'neredeyse sadistçe' davranıyor. 

    Habere göre bu durum, 'Trump'ın eski Dışişleri ve Savunma Bakanları, iki Ulusal Güvenlik Danışmanı ve en uzun süre görevde kalan Beyaz Saray Genel Sekreteri dahil bazı üst düzey ABD'li yetkilileri, ABD'nin ulusal güvenliğine bizzat ABD Başkanı'nın tehlike oluşturduğu yönünde ikna etti'.

    İki kaynak, bu telefon görüşmeleri karşısında Trump'ın ekibinden isimler ve istihbarat yetkililerinin, ABD Başkanı'nın 'yabancı liderlerle ilişkilerinde sanrı (delüzyon) içinde olduğu sonucuna vardığını' söyledi. Bu isimlerin eski Ulusal Güvenlik Danışmanları H.R. McMaster ve John Bolton, eski Savunma Bakanı James Mattis, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly olduğu belirtildi. 

    İşadamlığından gelen Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 'yabancı liderlerle telefon görüşmelerinde zamanla daha becerikli veya daha ehil hale gelmediğini' anlatan kaynaklar, 'tam tersine, her yabancı lidere kişisel cazibesiyle, gevezeliğiyle ya da kabadayılığıyla istediklerini kabul ettirebileceğine inanmaya devam ettiğini, genelde danışmanlarının ulusal çıkar olarak gördüğü hususlar yerine kendi gündemine uygun amaçlar peşinde koştuğunu' aktardı.  

    Kaynaklar "Trump dış politika nüansları alanında o kadar bilgisiz ki, Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmelerinde kendisini kolaylıkla mat etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan onu üçkağıda getirip bütün kozlarını elinden aldı" dedi. CNN, Trump'la en çok telefon görüşmesi yapan liderin Erdoğan olduğunu, Erdoğan'ın bazen Trump'ı haftada en az iki kez aradığını ve Trump'ın talimatıyla kendisiyle doğrudan bağlantı sağladığını kaydetti. 

    Kaynaklar, Trump'ın Erdoğan ve Putin’le konuşurken sürekli selefleri Barack Obama ve George W. Bush'u yerin dibine sokup onlardan 'gerzek' 'bir b.k bildikleri yok' diye söz ettiğini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Suudi Kralı Selman'a ise 'serveti, işindeki ve başkanlığındaki başarılarıyla övündüğünü' anlattı.  

    Habere göre 'müttefiklere düzenli olarak zorbalık yapan' Trump, ''müttefiklerle konuşurken saldırganlaşıyor ve özellikle kadın liderlere öfke ve hakaret saçıyor'.

    Adı açıklanmayan yetkililere göre bazı kadın liderlere 'neredeyse sadistçe' yaklaşım sergileyen Trump, özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel'e 'beyinsiz' ve 'Rusların cebinde' olduğunu söyleyerek hitap ederken, eski Britanya Başbakanı Theresa May'i de 'zayıf' ve 'cesaretten nasiplenmemiş' olduğuna dair taciz ediyordu. 

     

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