ABD’de kaybolan kadın askerin ailesi orduyu suçladı

ABD’de kaybolan 20 yaşındaki birinci sınıf er Vanessa Guillen’in ailesi olayla ilgili bağımsız bir soruşturmanın başlatılması ve genç kadının ölü bulunması halinde görev yaptığı Fort Hood üssünün kapatılması çağrısında bulundu.

Ailenin avukatı Natalie Khawam, CBS News’e açıklamasında, Fort Hood yönetiminin ve askerlerinin Guillen’in kaybolmasıyla ilgili gerçekleri gizlemeye çalıştığını belirterek, “Neler yaşandığının ortaya çıkmasını istemiyorlar” dedi.

Avukat, “Üstleri tarafından en az iki kez cinsel tacize uğradığını biliyoruz, çünkü bunu ailesine, dostlarına ve iş arkadaşlarına anlattı” ifadesini kullandı.

Aile, bağımsız bir soruşturma başlatma niyetinde ve FBI’dan ABD ordusunun olayda eli olup olmadığını araştırmasını talep ediyor.

ABD Ordusu Suç Soruşturması Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç kadının en kısa zamanda bulunması için mümkün olan her şeyin yapıldığı belirtilerek, “Bu, sıradan bir polis soruşturması ve sıradan bir arama değil. Bu, aramızdan birini bulmak için yapılan geniş kapsamlı bir operasyon. Sürmekte olan soruşturmanın bütünlüğünü korumak için kamuoyuna açıklayamayacağımız bilgilerin olduğu ortada” ifadesine yer verildi.

Güvenlik güçleri, aktivistler ve gönüllüler askeri üs çevresindeki tüm arazileri inceledi.

Vanessa Guillen, 22 Nisan günü kaybolmuştu. En son üste siyah tişört ve mor eşofmanla görülmüştü. Araba anahtarı, cüzdan ve kimlik gibi kişisel eşyalar üste tespit edilmiş, ama cep telefonu henüz bulunamadı.

Guillen, son aylarda Fort Hood’da kaybolan ikinci asker. Daha önce Gregory Wedel-Morales adlı bir asker de geçen yılın ağustos ayında kaybolmuştu. Wedel-Morales’in cesedine ancak geçtiğimiz haftalarda ulaşılmıştı.