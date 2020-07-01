ABD'de 'Rusların hesabı görülsün' çağrıları

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin diplomatik kurumları koruma yükümlülüklerini yerine getireceğini umudunu söyledi.

Anatoliy Antonov, Facebook'tan gazetecilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Bu aldığımız ilk tehditler değil. Ama şimdi promlem ciddi. Basında dolaşıma sokulan asılsız suçlamalardan sonra sosyal ağlarda ‘Rusların hesabı görülsün’ şeklinde çağrılar yapılmaya başlandı."

Antonov, birçok Amerikalının, özellikle de ülkedeki zorlu sosyo-ekonomik durum nedeniyle olumsuz duygulara kapıldığını belirterek, "Pek çoğu, açıkça yönetilen rusofobik kampanyanın yapay ve kışkırtıcı doğasını fark edecek yeterli bilince sahip değil" dedi.

Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesi, isimlerini vermediği ABD istihbaratından kaynaklara dayanarak 'Rusya'nın ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban militanlarına para teklif ettiği' iddialarını ortaya atmış ve bu iddiaları destekleyecek hiç bir kanıt göstermemişti.

Gazetenin haberinden sonra Washington'daki Rus diplomatlara yönelik tehditler başlamıştı. Rus Büyükelçiliği, ABD’li yetkililere gerekli önlemleri alma çağrısı yapmıştı.