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    ABD-Meksika sınırı

    ABD-Meksika sınırındaki göçmen kampında ilk Kovid-19 vakası görüldü

    © AA /
    ABD
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    ABD ile Meksika sınırındaki bir çadır kampında yaşayan göçmenler arasında ilk kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

    Uluslararası tıbbi yardım kuruluşu Global Response Management'tan (GRM) yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinin Brownsville şehri sınırındaki Rio Grande nehrinin karşısında, Meksika'nın Tamaulipas eyaletinin Matamoros şehrindeki kampta kalan bir göçmenin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Kuruluşun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sıkı izolasyon ve izleme önlemleri alındı." ifadesi kullanıldı.

    Sınır boyunca çadırlarda yaşayan yaklaşık 2 bin göçmen bulunuyor.

    Orta Amerika'dan ve dünyanın diğer yerlerinden gelen göçmenler, ABD'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle en erken temmuz ortasına kadar mahkemelerde göç başvurularını değerlendirmeyi askıya alması nedeniyle sınırda mahsur kaldı. 

    ABD'nin, Ocak 2019'da "Göçmen Koruması Protokolü" politikasını ilan etmesinden bu yana, 60 binden fazla göçmen, göç taleplerinin ABD mahkemesinde işleme alınması esnasında beklemek üzere Meksika'ya geri gönderildi.

    Salgının başlamasından bu yana, kalabalık çadırların ve uygun sanitasyon eksikliğinin, Matamoros kampında enfeksiyonlara yol açabileceğinden endişe ediliyordu.

    Meksika'da bugüne kadar 220 bin 657 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 27 bin 121 kişi hayatını kaybetti.

    'Meksika'da Kal' mutabakatı

    Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

    ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

    Mart ayında, ABD'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından kaçak geçen herkesi Meksika’ya geri göndermeyi planladığı iddia edilmişti.

    Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) 21 Mayıs'ta yapılan açıklamada, ABD'nin Kovid-19 salgını riskine rağmen marttan itibaren refakatsiz en az 1000 göçmen çocuğu sınır dışı ederek Meksika, El Salvador, Guatemala ve Honduras'a gönderdiği belirtilmişti.

    Etiketler:
    meksika göçmen, Meksika, Koronavirüs, ABD
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