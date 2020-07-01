ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rusya’yı Taliban’a silah satmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Afganistan’da ABD’yle mücadele ettiğini iddia ederek Taliban’a silah satmakla suçladı. Basın toplantısında açıklama yapan Pompeo Rusya’nın G7’ye davet edilme olasılığı ile ilgili 'Trump karar verecek' dedi.

Mike Pompeo, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Afganistan’da ABD’ye karşı koyacak şekilde hareket etmesi yeni değil. Ruslar, 10 yıldır Taliban’a ateşli silah satıyor, bu da Amerikalıların hayatını riske atıyor. Buna karşı çıktık. Rus mevkidaşımla her karşılaştığımda, ‘Buna son verin’ dedim” ifadesini kullandı.

Rusya daha önce defalarca Taliban’a silah sattığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya ve ABD’nin Afganistan’daki çıkarlarının kısmen örtüştüğünü, ortak çıkarlardan birinin terör tehdidinin azaltılması olduğunu söyledi.

Rusya’nın ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban’a para teklif ettiği yönündeki iddiaları kısa geçen Pompeo, sadece ABD istihbaratının bu konuda açıklama yaptığını hatırlattı

Pompeo, Rusya’nın G7’ye davet edilme olasılığını değerlendirdi: Trump karar verecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ile daha sık işbirliği yapılması gerektiğini, ama Moskova’nın G7 Zirvesi’ne davet edilmesine Başkan Donald Trump’ın karar vermesi gerektiğini belirtti.

Pompeo, bugünkü basın brifinginde, “Rusya, G7’nin içindeyken sadece sorunlar yaratıyordu. Şimdi G7’nin dışındalar ve bizim için risk oluşturmaya devam ediyorlar. Ruslarla konuşmalıyız. Zirveye hangi misafirlerin geleceğine Başkan karar veriyor. Bu, onun kararı ve ben elbette bunu ona bırakıyorum” ifadesini kullandı.

Pompeo, “Ama Rusya ile daha sık işbirliği yapılması gerektiğinden eminim” diyerek Viyana’da iki ülke arasında gerçekleşen stratejik güvenlik görüşmelerine işaret etti.

G7 Zirvesi bu yıl ABD’de yapılacak. Rusya, 2014’ten bu yana G7 çalışmalarına katılmıyor.