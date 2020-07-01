ABD'li senatörden Putin'e yaptırım uygulanması teklifi

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, savunma bütçesine, Rusya'nın Taliban ile yaptığı iddia edilen 'anlaşma' nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım öngören düzenleme teklif etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli üyesi Bob Menendez, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Moskova'nın Taliban'a Afganistan'daki ABD askerlerine saldırmaları için para verdiği iddialarının doğrulanması durumunda, 15 gün içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'ne (GRU) karşı yaptırım kararının alınmasını teklif etti.

Yaptırım, hesapların dondurulmasını ve ülkeye girişin yasaklanmasını öngörüyor. Ayrıca Rusya’nın savunma ve istihbarat sektörleriyle işbirliğinin yasaklanması teklif ediliyor.

Kremlin: ABD'de açıklaması zor şeyler oluyor

Kremlin Sözcüsü, Menendez’in teklifiyle ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamasında, "Washington'da açıklanması çok zor şeyler yaşanıyor" dedi.