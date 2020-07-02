Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi istihbaratı hala teyit edilmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Rusya'nın Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiğine dair istihbaratın henüz teyit edilmediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Seattle'daki göstericilerin kurduğu özerk bölgenin polis zoruyla dağıtılmasına ilişkin, "Capitol Hill Özerk Bölgesi olarak bilinen bölge, radikal sağın ve demokratların, başarısız olmuş bir deneyiydi. Seattle, anarşistlerin elinden alınarak, özgürleştirildi" diye konuştu.

Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddialarına ilişkin McEnany, "Bu istihbarat, halen teyit edilmiş değil" dedi.

McEnany, CIA Direktörü Gina Haspel ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, yarın Kongre liderleri ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini ve Rusya konusunda bilgilendirme yapacağını kaydetti.

ABD'deki artan Kovid-19 vakalarına da işaret eden McEnany, "Başkan Trump, virüsün kaybolacağı konusunda emin" dedi.