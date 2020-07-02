ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'ye karşı yaptırımları ABD bütçe taslağına dahil etti

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Steve Womack, Rusya'nın Kuzey Akım-2'yi bir 'baskı aracı' olarak kullanmak istediğini ve amacının ayrıca Polonya ve Ukrayna'nın Rus gazına bağımlılığını artırmak olduğunu iddia etti.

Womack, Twitter hesabından "Yapımını durdurmayı amaçlayan yaptırımların öncülerinden bir olmaktan gurur duyuyorum ve bu önceliği ulusal savunma bütçesi taslağına dahil ettiği için Senato'yu alkışlıyorum" paylaşımındda bulundu.

Yaptırımların savunma bütçesi taslağına dahil edilmesi, onaylanmasının hızlandırılacağı anlamına geliyor. Sıradan bir yasa tasarısının onaylanmasının zaman almasına karşılık, askeri bütçe hemen onaylanıyor ve başkan tarafından veto edilmesi ihtimali bulunmuyor.

Senatörler geçen yıl da aynı yolu izleyerek Kuzey Akım-2'ye karşı ilk yaptırım paketinin savunma bütçesinin bir parçası olarak yürürlüğe girmesini sağlamıştı. Ardından, gaz hattının borularını döşeyen İsviçreli Allseas şirketi, çalışmalarını derhal durdurarak gemilerini geri çekmişti.

Kuzey Akım-2 projesi

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra, başta Ukrayna olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor. ABD, aralık ayında projeye yaptırımlar uygulamaya başlamış ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istemişti.

Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ve Demokrat Senatör Jeanne Shaheen tarafından Kuzey Akım-2 projesine yönelik daha ağır yaptırımlar öngören bir tasarı Senato’ya sunulmuştu.