Milyarder Epstein'a reşit olmayan kızları temin eden hayat arkadaşı Maxwell, ABD'de yakalanıp gözaltına alındı

Reşit olmayanları zorla alıkoyarak seks ticareti ağı yürütme zanlısıyken yargılanmadan ölen Jeffrey Epstein'ın suç ortağı ve hayat arkadaşı Ghislaine Maxwell, FBI tarafından yakalandı. Savcılık, genç kızları kandırmak için komplo kurmakla suçladığı Maxwell'in kaçma riski çok yüksek olduğundan gözaltında kalması yönünde görüş bildirdi.

ABD'de kız çocuklarına cinsel saldırı, seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olmakla itham edilen hayat arkadaşı Ghislaine Maxwell, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Epstein ile güçlü dostlarının cinsel istismarda bulunmaları için reşit olmayan genç kızları temin ettiğine dair kanıtlar yıllardır ayyuka çıkan 58 yaşındaki Britanyalı Ghislaine Maxwell, savcılık iddianamesinde reşit olmayan genç kızları kandırmak için komplo kurmak, yasadışı seks için kullanmak amacıyla elde etmek ve nakletmek ile iki kez yalan yere yeminli ifade vermekle resmen suçlandı.

Britanya medya baronu Robert Maxwell'in kızı olan ve 1991'deki gizemli ölümünün ardından babasının milyonlarca dolarlık yolsuzluklarının ortaya çıkmasını takiben ABD'ye taşınan Maxwell, Epstein'ın yargılanmayı beklerken intihar değil de cinayet olduğuna işaret eden pek çok alametin bulunduğu hücresindeki ölümünün ardından ortalarda gözükmüyordu.

ABD başkanları Bill Clinton'dan Donald Trump'a çok güçlü dostları bulunan Epstein'ın, Britanya Kraliçesi'nin küçük oğlu Prens Andrew'a reşit olmayan genç kızla yasadışı seks temin ettiğine dair pek çok suçlama yıllardır ortaya saçılmış durumda. Ancak suçlamaları reddeden Prens Andrew'a bugüne dek dokunulmuş değil.

Bugün Maxwell'in gözaltına alınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen New York Güney Bölgesi Savcılığı, Epstein'ın suç ortağının hakkındaki kanıtların çok güçlü ve muhtemel hapis cezasının çok uzun olacağını, bundan ötürü kaçma riskinin çok yüksek olduğunu, dolayısıyla gözaltında tutulması gerektiğini belirtti.

Savcılık: Evhapsine konulmamalı

Çok geniş çaplı uluslararası ilişki ağına ve üç pasaporta sahip Maxwell'in ev hapsine konularak elektronik kelepçe takmasına da karşı çıkan savcılık, elektronik kelepçeyi kolaylıkla çıkarabileceğini söyledi.

Maxwell'in geçen temmuzda Epstein'ın yakalanması sonrası New England eyaletinde çeşitli yerlerde saklandığı ve son olarak aralıkta nakit parayla satın aldığı New Hampshire eyaletindeki Bradford'daki geniş bir emlakta az sayıda çok güvendiği kişiyi yanına yaklaştırarak ve kimliğini gizleyerek yaşadığı bilgisini de paylaştı.