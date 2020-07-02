ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği şehirden kaldırıldı

Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus’un Belediye Başkanı Andrew Ginther, 'bölünme ve baskının sembolü' olarak tanımladığı İtalyan kaşif Kristof Kolomb’un heykelinin güvenli bir depoya kaldırılacağını belirtti.

Ginther, vinç yardımı ile yerinden sökülen büyük heykelin yerine neyin konulacağına şehrin sanat komisyonunun çalışması sonrasında karar verileceğini, şehrin mührü ve bayrağı üzerindeki sembollerin de tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.

Columbus şehrinde aynı isimle kurulan bir yüksekokul da geçen hafta Kolomb’un heykelini kaldırmıştı.

Ayrıca, Ohio eyalet binasının yakınında bulunan bir diğer Kolomb heykelinin akıbetinin de 16 Temmuz’da yapılacak toplantı ile belirleneceği açıklandı.

ABD’de George Floyd’un öldürülmesi üzerine başlayan ve siyah Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolar esnasında, özellikle kölelik taraftarı konfederasyon liderlerinin ve Amerika’dan Avrupa’ya köle ticaretinin başlamasına öncülük eden tarihi kişiliklerin heykellerine yönelik saldırılar gerçekleşti.

Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği gerekçesiyle, sömürgecilik karşıtlarının sık sık gündemine gelen Kolomb'un çok sayıdaki heykeli de gösterilerde boyandı veya yıkıldı.

Irksal adaletsizlik konusunda son haftalarda ülke çapında yapılan tartışmalarda, kaşiflere atfen yapılan anıtlarla 'yerli halkların yok edilmesine yönelik düşüncenin onurlandırılması' eleştiriliyor ve söz konusu heykellerin kaldırılması fikri yaygınlaşıyor.