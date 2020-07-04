Pompeo'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlarını 'son derece kışkırtıcı' olarak değerlendirdi.

America agrees with our Southeast Asian friends: The PRC’s military exercise in disputed waters of the South China Sea is highly provocative. We oppose Beijing’s unlawful claims. Period. https://t.co/i6TRac2WuJ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 3, 2020

Çin'in bölgedeki askeri tatbikatlarına tepki gösteren Pompeo, ABD'nin Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki 'yasadışı' iddialarına karşı olduğunu belirtti.

Pompeo, tüm ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde ve başka yerlerde, güçlerinden bağımsız olarak egemenlik haklarını destekleyen 'özgür ve açık kurallara dayalı bir düzeni desteklemesi gerektiğini' belirtti.

In the South China Sea and elsewhere, all nations must support a free and open rules-based order that upholds the sovereign rights of all states regardless of size, power, and military capabilities. https://t.co/hu3wabLcas — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 3, 2020

Vietnam, 1-5 Haziran arasında Çin askeri tatbikatlarının Paracel takım adalarındaki egemenliğini ihlal ettiğini, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesini zorlaştırdığını açıklamıştı.

Filipinler ise Çin'e, Güney Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatları sırasında Filipinler karasularını ihlal etmesi halinde, 'en sert tepkiyi vereceği' uyarısında bulunmuştu.