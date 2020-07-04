ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Hoover kentindeki Riverchase Galleria alışveriş merkezinde geçen saatlerde silahlı saldırı düzenlendi.

Hoover polisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, saldırının kaç kişi tarafından yapıldığının henüz net olmadığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal meydada yapılan paylaşımlara göre bir zanlı gözaltına alındı.