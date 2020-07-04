ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Hoover kentindeki Riverchase Galleria alışveriş merkezinde geçen saatlerde silahlı saldırı düzenlendi.
Hoover polisi tarafından yapılan açıklamada saldırıda yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Galleria shooting information from police: @abc3340 pic.twitter.com/vnmtimlNkU— Andrew Donley (@Andrewabc3340) July 3, 2020
Polis, saldırının kaç kişi tarafından yapıldığının henüz net olmadığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal meydada yapılan paylaşımlara göre bir zanlı gözaltına alındı.
I was in the Riverchase Galleria when the shots were fired. The staff at @TorridFashion worked quickly to get all patrons and staff out the back into a safe situation. Thank you, Torrid ladies, for keeping calm and acting.— Gaming with Halekyn (@GamingWithHale) July 3, 2020
Hoover PD on the scene, one suspect in custody.
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