ABD Florida'da beyin yiyen amip vakası tespit edildi

ABD’nin Florida eyaletinde nadir bir beyin yiyen amip vakasının tespit edildiği açıklandı. İnsandan insana bulaşmadığı belirtilen amibin Florida eyaletinde çok nadir görüldüğü belirtildi.

ABD'de Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin beyin yiyen amip olarak bilinen 'Naegleria fowleri' mikroorganizmasını kaptığını açıkladı.

DOH, enfekte olmuş kişinin amibi nereden kaptığı veya hastanın son durumuyla ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Söz konusu enfeksiyonlar genellikle ABD'nin güney eyaletlerinde rastlanırken, 1962'den beri sadece 37 vakanın bildirildiği Florida'da çok nadir görülüyor.

One person contracted Naegleria fowleri in Hillsborough County. Naegleria fowleri is a microscopic single-celled living amoeba. The amoeba can cause a rare infection of the brain called primary amebic meningoencephalitis (PAM) that destroys brain tissue and is usually fatal. pic.twitter.com/icT66tqlkU — DOH - Hillsborough (@DOHHillsborough) July 3, 2020

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Ancak enfeksiyonun öldürme potansiyeli nedeniyle DOH, Hillsborough sakinleri için bir uyarı yayımlayarak musluktan ve diğer su kaynaklarından gelen suyla burun temasından kaçınmaya çağırdı.

Uyarının göller, nehirler, göletler ve kanallar gibi açık su alanları için de geçerli olduğu belirtildi.

Deadly brain-eating amoeba confirmed in Florida https://t.co/7fXCvtDrXb — The Daily Beast (@thedailybeast) July 5, 2020

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Naegleria fowleri ile enfekte olan kişilerde, ateş, bulantı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi semptomlar görülürken, birçok hasta bir hafta içinde hayatını kaybediyor.

DOH, hastalığın hızlı bir şekilde ilerlediğinden dolayı söz konusu semptomları yaşayanların acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

DOH, açıklamasında, “Unutmayın, bu hastalık çok nadir görülüyor. Etkili bir önleme stratejisiyle güvenli ve rahatlatıcı bir yüzme sezonunu geçirebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Beyin yiyen amip nedir?

Beyinde enfeksiyona neden olan ve genellikle ölümle sonuçlanan tek hücreli mikroorganizma olan Naegleria fowleri, çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı suda bulunur ve nazal (burun) yolla insan vücuduna giriyor. Amip, insandan insana bulaşmıyor.

Enfeksiyonunun temmuz, ağustos ve eylül aylarında görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre, Naegleria fowleri enfekisyonları ülkede çok nadir görülüyor.

2009 ise 2018 yılları arasında ülkede sadece 34 vaka bildirildi.