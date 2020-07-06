ABD'de protesto alanı yakınında silahlar konuştu, 8 yaşında çocuk öldürüldü: 'Bunun suçunu polise atamazsınız'

Atlanta'daki protesto alanı yakınında barikatlarla kapatılan sokaktan geçmeye çalışan araca ateş açılması sonucu 8 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü. Ateş açanların ihbar edilmesi çağrısı yapan belediye başkanı, polis gibi protestocuların da reforma ihtiyaç duyduğunu söyleyerek "Bunun suçunu polise atamazsınız" dedi.

ABD beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesiyle başlayan protestolarla sarsılmaya devam ederken, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki protesto alanı yakınına kurulan barikatlardan geçmeye çalışan bir araca ateş açılması sonucu aracın içindeki 8 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü.

JUST IN: We just got these photos of 8-year-old Secoriea Turner, who was killed last night near the Wendy's where Rayshard Brooks died: https://t.co/U2niKwoxXF pic.twitter.com/GI9zpSlbLl — WSB-TV (@wsbtv) July 5, 2020

'Ateş ederek bir bebeği öldürdünüz'

Olay, 12 Haziran'da silahsız siyah yurttaş Rayshard Brooks'un polis tarafından öldürüldüğü Wendy’s restoranın yakılmasının ardından oluşturulan polis ve ırkçılık karşıtı protesto alanında gerçekleşti.

Kurbanın kimliği Secoriea Turner olarak açıklanırken, araçta bulunan annesiyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

"Ateş ederek bir bebeği öldürdünüz" diye konuşan Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, ateş eden en az iki kişi olduğunu söyledi.

Mayor Bottoms & Interim Chief Bryant speak on 8-year-old murdered over the holiday weekend. https://t.co/iCjls5QC47 — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) July 5, 2020

Açıklamalara göre park edecek yer arayan araçtakiler yolu kapatan silahlı kişilerin arasında kalırken, bir noktada silahlı gruptan birden fazla kez ateş açıldı, içerideki çocuk vuruldu, sürücünün hastaneye götürdüğü Secoriea kurtarılamadı.

Polis olaya karışanların kimliğini belirlemek için kamuoyundan yardım talep ederken, biri tümüyle siyah giymiş, diğeri beyaz tişörtlü iki kişi için 'aranıyor' posterleri yayımladı.

Siyah belediye başkanı da cinayetten bir saat önce barikat kurup yolu kapayan protestocuların sorun çıkardığını söyleyerek "Annesi araçla sokağa girdiği için 8 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü. Eğer dün gece Secoriea güvenlikte değildiyse, o zaman hiçbirimiz güvenlikte değiliz" dedi.

https://t.co/KaHq0HIxHF

You are correct, you can't blame it on the police.



But we can blame in on you Mayor @KeishaBottoms



Too little too late — Dr. Pat Griffin (@patgriffin) July 6, 2020

'Sokakta araçlara gelişigüzel ateş açan birileri olsun istemezsiniz'

Ateş açanların adalete teslim edilmesi gerektiğini, serbest kaldıkları müddetçe herkese tehdit oluşturduklarını, sessiz kalarak kimsenin güvenlikte olamayacağını anlatan Bottoms, ateş açanlarla ilgili bilgisi olanların yetkililerle paylaşması çağrısını yaptı:

"Sokakta araçlara gelişigüzel ateş açan birileri olsun istemezsiniz. Kim olduklarını biliyorsanız, ihbar etmelisiniz."

Şiddetin son dönemde destek toplayan protesto hareketinin savunduğu davaya zarar verdiğini belirten Bottoms, "Sivil haklar hareketinde tanımlanmış ortak bir düşman vardır. Biz içimizdeki düşmanla savaşıyoruz. Birbirimizi sokakta vuruyoruz. Bir bebeği vurup öldürdünüz" diye konuştu.

Atlanta Mayor, Keisha Lance Bottoms, says "Enough is enough... you shot and killed a baby." during a press conference today addressing the shooting death of an 8-year-old girl last night in southeast Atlanta. @11AliveNews pic.twitter.com/zFmPfCV30g — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2020

Polis gibi protestocuların da reforma ihtiyaçlarının olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyleyen Bottoms, şöyle konuştu:

"Bunun suçunu polise yükleyemezsiniz. Bunun ceza yargı sistemi reformuyla ilgisi olduğunu söyleyemezsiniz. Bu, silah taşıyan ve içinde 8 yaşında bebek olan bir aracı vuran kişilerle ilgilidir? Değdi mi?"

Haftasonunda 3 ölü, 20'den fazla yaralı

Polis, ayrıca haftasonu boyunca silahlı olaylarda iki kişinin daha öldürüldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Belediye başkanı da cumartesi gecesi 911 alo polis hattının susmadığını, pazar sabahı Georgia eyaleti devriye merkezinin protestocuların saldırısında hasar gördüğünü söyledi.

Bottoms'ın açıklamalarına sosyal medyada bazı kullanıcılar Black Lives Matter/BLM (Siyahların hayatları değerlidir) hareketini polisle aynı kefeye koyarak değersizleştirme çabası olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

this is bullshit @KeishaBottoms and you fucking know it. White Supremacist whataboutism bullshit. https://t.co/bNShsPeklF — Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) July 6, 2020

The mayor of “Wakanda” literally using the death of an 8 year old to attack the fight for Black lives. Absolutely disgusting and pathetic, @KeishaBottoms — Benjamin Dixon (@BenjaminPDixon) July 6, 2020

Bazısı da Bottoms'ın Atlanta'nın kontrolünü kaybettiğini söyleyerek istifasını istedi.