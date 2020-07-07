Pompeo'dan TikTok açıklaması: Yasaklayabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok başta olmak üzere Çin'de geliştirilen sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Fox News'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok gibi Çin yapımı sosyal medya uygulamalarının yasaklanmasının gündemde olduğunu söyledi ve "Bunu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

T24'te yer alan habere göre Pompeo, uygulamaları kullanan insanlara "İnsanlar bu uygulamaları ancak özel bilgilerinin Çin Komünist Partisi'sinin elinde olmasını istiyorlarsa yüklemeliler" dedi.

TikTok konuya ilişkin CNN'in sorularına yanıt vermedi.

ABD ve Çin arasında ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarında süren gerilim TikTok konusunda da sık sık ortaya çıkmıştı. Pekin'de bir şirket olan ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, ABD'li siyasetçiler tarafından 'tehlikeli' olarak nitelenmişti.

TikTok, kişisel verilerin Çin hükümetine gittiğine dair iddiaları yalanlayarak ABD'den gelen verilerin ABD'de, yedeğinin de Singapur'da depolandığını açıklamıştı. Uygulama sözcüsü, 'tehlikeli' iddialarını yalanlamıştı.