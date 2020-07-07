NASCAR'ın tek siyah pilotundan Trump'a yanıt: Nefret ABD Başkanı'ndan kaynaklansa bile sonunda sevgi kazanır

Irkçılık karşıtı protestolarla sarsılan ABD'de Başkan Donald Trump NASCAR'ın tek Afrika kökenli pilotunu kendini kurban gibi göstererek toplumu kandırmakla suçladı. Trump'a 'sevgi ile' yanıt veren Bubba Wallace, "Nefret ABD Başkanı'ndan gelse bile sonunda sevgi kazanır" dedi.

ABD'de silahsız siyah yurttaş George Floyd'un beyaz polis tarafından boğularak öldürülmesinin tetiklediği protestolarla ırkçılık yeniden sorgulanırken, ırkçılığı tırmandırmakla eleştirilen Başkan Donald Trump yine kafaları karıştıran bir tartışmaya girdi.

ABD'ye özgü bir otomobil yarışı olan NASCAR'ın tek tam zamanlı siyah kökenli pilotu olan Bubba Wallace'ın talebi üzerine yarışlarda köleci Güney'in Konfederasyon bayrağının açılmasını yasaklamasının ardından, 'Konfederasyonsever' Trump, Wallace'ı hedef aldı.

Trump, ABD'de kölecilik ve ırk ayrımcılığı dönemlerinde siyahların seri şekilde asılmasını hatırlatır şekilde NASCAR'ın Alabama pistinde Wallace'a ayrılan garajda darağacı ilmeği şeklinde düğümlenmiş urgan bulunması vakası üzerinden yüklendi.

NASCAR'ın Wallace'ın garajında saptadığı ilmekle ilgili FBI soruşturmasında ipin orada ekimden beri asılı olduğu ve nefret suçu bulunmadığı sonucuna varılırken, ABD Başkanı siyah pilotu düzen yapıp toplumu kandırmakla suçladı.

İlmik vakasını 'katakulli' diye niteleyen Trump, 'Wallace'ın kendisine yardıma koşan, kendisinin yanında duran ve onun için her şeyi feda etmeye hazır olan tüm büyük NASCAR sürücüleri ve yetkililerinden her şeyin bir başka katakulli daha olduğunu öğrenmelerinin ardından özür dileyip dilemediğini' sordu.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

21 Haziran'da ilmeğin keşfedilmesi ve yarışın hava şartları nedeniyle ertelenmesi sonrası, diğer pilotlarla mürettebatlar Wallace'a destek gösterisi olarak siyah pilotun arabasını birlikte itmişti.

Trump ise NASCAR'ın Konfederasyon bayrağını yasaklaması ve Wallace'a destek gösterisini "Bu ve bayrak kararı gelmiş geçmiş en düşük reytinglere yol açtı" diye değerlendirdi.

Bunun üzerine ABD Başkanı'na yanıt verme ihtiyacı duyan siyah pilot, kendisinin izinden gidecek kuşaklara ve küçük çocuklara hitaben bir mesaj yayımladı:

To the next generation and little ones following my foot steps..#LoveWins pic.twitter.com/tVaV3pkdLe — Bubba Wallace (@BubbaWallace) July 6, 2020

"Sizi sınayan insanlar her zaman olacak. Sizi kaidenizden devirmeye çalışacaklar. Sizi başınızı dik tutmaya ve seçtiğiniz yolda gururla yürümeye teşvik ediyorum. Kimsenin size 'bir şeyi yapamayacağınızı' söylemesine izin vermeyin."

"Sizin üzerinize attıkları nefretin üzerine daima SEVGİ ile gidin. Her gün nefretin üzerinden sevgiyle aşın. Nefret insanlara ÖĞRETİLİR, sevgi ise doğal yoldan gelir."

"NEFRET, ABD BAŞKANI'ndan gelse bile sonunda sevgi kazanır."