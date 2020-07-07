ABD'de Kovid-19 mali yardımlarından ilk yararlananlar 'Trump bağışçıları' oldu

ABD'de Başkan Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapan iş adamlarıyla bağlantılı şirketlerin koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik mali yardımlardan erken yararlandığı ortaya çıktı. Söz konusu bağışçı şirketlerin arkasında Trump'a yakın isimler de bulunuyor.

Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı, 500 kişiden az çalışanı olan işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı başlıklı mali yardım programı kapsamında hazineden 150 bin dolardan fazla kredi alan işletmelerin yer aldığı listede Trump'ın 2016'da seçim kampanyasına bağış yapan kişilerle bağlantılı işletmelerin kredilere nisan ve mayıs ayında hızlı erişim sağladığı görüldü.

Aralarında fast-food zincirlerinin, petrol ve doğal gaz şirketlerinin, bir muhafazakar haber sitesinin bulunduğu bağışçılarla bağlantılı işletmelerin çoğu nisanda onay verilen ilk kredi dilimi kapsamında ödemeler alırken, geri kalanı mayıs başında mali yardıma ulaştı.

Damat Jared Kushner'in vakfına 2 milyon dolara yakın kredi

Öte yandan Trump'a yakın isimlerle bağlantılı şirket ve kuruluşlar da kredilere erişim olanağı buldu.

Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in dedesi Joseph Kushner'in adını taşıyan New Jersey'deki İbrani Akademisi Vakfı'na nisanda 1 ila 2 milyon dolar kredi ödemesi yapıldı.

Trump'ın avukatı Marc Kasowitz'in ortağı olduğu Kasowitz Benson Torres hukuk firmasına 5 ila 10 milyon dolar kredi sağlandı.

Öte yandan Trump yönetiminde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi Elaine Chao'un aile şirketi Foremost Maritime Co.'ya da 350 ila 1 milyon dolar kredi açıldı.

Hazine Bakanlığı'nın şirketlere ödenen gerçek kredi miktarını bildirmekten kaçınıp değer aralıkları şeklinde bilgi vermesi, şeffaflık konusunda eleştirilere yol açtı.

Açıklanmayan şirketler

Ayrıca Bakanlık 150 binden az ödeme yapılan şirketleri açıklamadı. Söz konusu şirketlerin, Trump bağışçısı olmayan veya yönetimle bağlantılı kişilerin sahibi olmadığı şirketlere göre ayrıcalıklı muamele gördüğüne dair bir kanıt bulunmasa da yönetimin şeffaflıktan uzak tutum izlediği sorularına neden oldu.

130 milyar dolarlık krediye talep olmadı

Mali yardım programı kapsamında işletmelere 659 milyon dolar tutarında düşük faizli kredi sağlanırken, başvuru süresi 30 Haziran'da dolan paket kapsamındaki 130 milyar dolarlık krediye talep olmamıştı.

Kongre kalan paranın da işletmelere ulaşabilmesi için başvuru süresini 8 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Yardım paketi, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki istihdamı korumayı hedefliyor.