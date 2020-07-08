ABD yönetimi yüksek intihar oranlarına karşı kampanya başlattı

ABD'de başta savaş gazileri arasında olmak üzere intihar vakalarında artış yaşanırken hükümet, konuya ilişkin yeni bir kampanya başlattı.

AP'de yer alan habere göre 'REACH' adı verilen kampanya, Başkan Donad Trump'ın 53 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı programın parçası olarak öne çıkıyor.

Kampanya dahilinde 'İntihar önlenebilir' başlıklı kamu spotları yayınlanması planlanırken kampanyaya sadece hükümetin değil, işletmeler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve dini kuruluşların da dahil olabileceği belirtiliyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in eşi ve kampanyanın baş sözcüsü Karen Pence, yaptığı açıklamada "Birlikte çalışarak, bu yol haritasını uygulayabilir ve bu intihar trajedisine son verebiliriz" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sosyal izolasyona dikkat çeken Pence, bunun bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Hepimiz kaygı ve tecrit ile yüz yüzeyiz" diyen Pence, "Yapılacak en iyi şey bunun (intihar) hakkında daha az konuşmak değil, daha fazla konuşmaktır. Kimse yardım istemekten korkmamalı" ifadelerini kullandı.

Trump, geçen yıl gaziler arasındaki yüksek intihar oranlarını azaltmak amacıyla bir görev gücü oluşturmuştu.

ABD'de her gün 20 kadar savaş gazisi intihar sonucu hayatını kaybederken bu rakam, şimdiye dek orduda görev almayanlar arasındaki intihar oranlarından yaklaşık 1.5 fazla.