Biden'dan ithalatta Rusya ve Çin'e olan bağımlılığı azaltma vaadi

Biden'in ekibi, Demokrat adayın üretim alanında izleyeceği politikayı anlatan bir belge yayınladı. Belgeye göre Biden, başkan seçilmesi halinde üretimi canlandırma ve önemli ürünlerin temininde Rusya ve Çin'e olan bağımlılığı azaltma vaatlerinde bulundu.

Koronavirüsle mücadele araçlarından enerji bazlı teknolojilere ve hammaddelere kadar bir dizi ürüne işaret eden belgede, "Bizzat ABD'nin olduğu gibi, ABD'nin hiçbir müttefiki Çin ve Rusya gibi ülkelerden yapılan kritik tedariklere bağımlı olmamalıdır. Bu, tedarik sisteminin güvenliğiyle ilgili hem bireysel hem de kolektif olarak yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve ticaret kurallarının güncellenmesi gerektiğini ifade ediyor" dendi.

Gerektiğinde Biden'in, önemli altyapıların ve tedariklerin korunması için ulusal güvenliği tehdit eden Çin ve Rusya gibi ülkelerden ithalata kısıtlama getireceği vurgulandı. Belgede Çin'i daha fazla hedef alan Biden, Pekin'i ABD'li şirketlere kobalt, bakır, grafit gibi hammaddelerin tedarikinde engeller çıkarmakla suçladı.