ABD Savunma Bakanı Esper: Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore başırılı bir şekilde frenlendi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'un geçen yıl boyunca Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın ‘agresif faaliyetlerini' başarılı bir şekilde ‘frenlediğini’ öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakanı olarak görevde olduğu ilk yılını değerlendirdi. Söz konusu bir yıl içinde Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın ‘agresif faaliyetlerinin’ başarılı bir şekilde ‘frenlendiğini’ belirten Esper, Pentagon’un resmi internet sitesinde yayınlanan videoda şu ifadeyi kullandı:

“Savunma Bakanlığı geçen yıl boyunca Kuzey Kore ve İran gibi haydut ülkelerin yanı sıra, Rusya ve Çin gibi yakın rakipler tarafından yürütülen agresif eylemleri engelledi.”

Esper, yürütülen veya destek verilen terörle mücadele operasyonları sonucunda ‘savaş alanından onlarca kilit önemdeki teröristin tasviye edilmesi’nin yanı sıra, Basra Körfezi ve Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda denizcilik ve ticareMMark Espeark Espe

t özgürlüğünün korunmasını geçen yılın diğer başarılı faaliyetleri arasında gösterdi.

As my one-year anniversary as Secretary nears, I’m proud of the progress made towards our goals outlined in the National Defense Strategy. Thank you to the hard-working men and women of the Department of Defense.https://t.co/XNWUztZGmf — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) July 7, 2020

​Savunma Bakanı Esper Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Görevimde geçirdiğim ilk yıldönümü, yaklaşırken Ulusal Savunma Stratejisinde hedeflerimize doğru ilerlemekten gurur duyuyorum. Savunma Bakanlığı'nın tüm kadın ve erkekleri sıkı çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim."

Mark Esper, 23 Temmuz 2019’da ABD Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.