CENTCOM Komutanı McKenzie: ABD istihbarat değerlendirmeleri, Rusya-Taliban anlaşmasını yeterli seviyede desteklemiyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD istihbaratınca yapılan değerlendirmelerin Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddialarını desteklediğine ikna olmadığını belirtti.

Associated Press ve ABC News'e demeç veren McKenzie, basına yansıyan haberlerin endişe verici olmasına rağmen, Rusya'nın Taliban'a para verdiğine dair istihbarat ile Afganistan'daki ABD askerlerinin ölümü arasında 'neden-sonuç bağlantısı' bulamadığını söyledi.

İstihbarat dosyasının kendisine ispatlanmadığını anlatan McKenzie, "Dosyayı yargıya taşımam için yetecek kadar ispatlanmadı. Siz de bilirsiniz ki, muharebe sahası istihbaratında bu sıklıkla doğru çıkar. Birçok gösterge görürsünüz, çoğu sorunludur, çoğuna güvenirsiniz ancak bu dosyada yeterli seviyede değil" ifadelerini kullandı.

NYT, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.