ABD Bağımsızlık Günü'nde Melania Trump'ın ahşap heykelini ateşe verdiler

ABD'li sanatçı Brad Downey tarafından düzenlenen Ta Eho (Eko) isimli serginin parçası olan heykel, yerel bir zanaatkar ve heykeltıraş Ales Zupevc tarafından elektrikli testere kullanarak yapılmıştı. Polisin olayı bildirdiği Downey, "Neden yapıldığını bilmek istiyorum" derken, Melania Trump'ın ofisinden olaya ilişkin açıklama gelmedi. Tanınmaz hale gelen eser, yanmasının ardından kaldırıldı.

Downey, eser ile Melania Trump'ın kökeni ve yerli halkın buna tepkilerini araştırmayı hedeflediğini vurgulamıştı.

Amerika'da "Yeşil Kart" olarak bilinen daimi oturum izniyle yaşadıkları bilinen Melania Trump'ın anne ve babası 2018 yılında New York'ta yapılan vatandaşlık töreninde yemin ederek, Amerikan vatandaşlığına geçmiş, Trump'tan 2 yaş büyük 74 yaşındaki baba Viktor'un, Amerika'ya gelmeden önce Slovenya'da oto galerisinde, anne Amalij'nin de tekstil fabrikasında çalıştığı belirtilmişti.