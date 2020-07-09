ABD Savunma Bakanı Esper: Rusya’nın Taliban ile anlaştığına dair rapor almadım

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya’nın ABD askerlerine saldırması için Taliban’a ödediği iddia edilen ‘ödül’ hakkında hiçbir rapor almadığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin toplantısında konuşan Savunma Bakanı Esper, “Hatırladığım kadarıyla, içinde ‘ödül’ kelimesinin geçtiği hiçbir rapor almadım” dedi.

Pentagon Şefi, “Böyle bir rapor alsaydınız ABD Başkanı’na bildirir miydiniz?” sorusuna, “Böyle kelimeler içeren güvenilir bir rapor olsaydı, güvenilir olması önemli, harekete geçmemiz için bana ulaştırılırdı ve buna yanıt olarak bakanlıklar arası harekete geçerdik” dedi.

Esper, Pentagon’un böyle raporlar olmadan da askeri personelin korunması konusuna odaklanmış olduğunu kaydetti.

NY Times, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı. Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Trump, bu hikayenin kendisine ve Cumhuriyetçi Parti’ye zarar vermek için uydurulduğunu açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.