ABD Dışişleri'nden Ayasofya açıklaması: Türk hükümetinin kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin "Türk hükümetinin bu kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, Ayasofya'nın statüsünün camiye dönüştürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Temsilci, açıklamasında "Türkiye hükümetinin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nin önemli bir parçası" ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın tüm ziyaretçiler için açık kalacağını umduklarını söyleyen temsilci, "(Türk hükümetinin) Ayasofya'nın herkes için erişilebilir kalmasını sağlamaya dönük planlarını duymayı dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.