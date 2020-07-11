ABD'nin Columbia Üniversitesi 'İklim okulu' açacağını duyurdu

Üniversite Başkanı Lee C. Bollinger, yaptığı yazılı açıklamada, acil çevre ve halk sağlığı sorunları ile başa çıkmak için 25 yıl aradan sonra eğitim programına yeni bölümün dahil edildiğini belirterek, ''Toplumun büyük endişe duyduğu bir alanda, sadece başarılı bir üniversitenin yapabileceği gibi bilimsel bir yol takip ediyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin iklim alanında öncü rolüne değinen Bollinger, yeni açılacak iklim okulunda, Dünya Enstitüsü (EI) ve Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi (LDEO), Uluslararası İklim ve Toplum Araştırma Merkezi (IRI), İklim Sistemleri Araştırma Merkezi (CCSR) ve Uluslararası Yer Bilimleri Bilgi Ağı (CIESIN) gibi birimlerin olacağını kaydetti.

Bollinger, dün, Birleşmiş Milletlerin (BM) üniversite başkanları ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde yaptığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guiterres'in açılış konuşmacıları arasında bulunduğu programda da yeni açılacak iklim okulu hakkında bilgilendirmede bulunmuştu.