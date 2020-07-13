Trump'ın online ders alacak yabancı öğrencilere vize yasağının iptali için 17 eyaletten dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın üniversitelerdeki sonbahar eğitim döneminde tüm derslerini online alacak yabancı öğrencilerinin vizelerinin iptali yönündeki kararına karşı 40 üniversitenin ardından 17 eyalet de dava açtı.

Trump yönetiminin, sonbahar döneminde tamamen online eğitime geçecek üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ya yüz yüze eğitim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme şartını getiren kararına karşı 17 eyalet ve Washington DC de harekete geçti.

Aralarında Kaliforniya ve Massachusetts'in de bulunduğu 17 eyaletin yanısıra başkent Washington DC'nin de başsavcıları, hem üniversitelerin hem de yabancı öğrencilerin zor durumda kalacağını belirterek sözkonusu kararın iptali istemiyle dava açtı.

Eğitim altüst, öğrenciler tehlikede

Dava dosyasında, 17 eyaleti ve Washington DC'yi içine alan bölgede 373 bin uluslararası öğrenci olduğu ve bu öğrencilerin ülke ekonomisine 14 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

Karar yüzünden üniversitelerin koronavirüs döneminde eğitim için aylardır dikkatle yaptığı planların altüst olmasının yanısıra pek çok yabancı öğrencinin pandemi döneminde ülkelerine dönmek gibi bir tehlikeyle karşılaşacağına ve ülkelerinde eğitim almakta zorlanabileceklerine dikkat çekildi.

Öncesinde Harvard, Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Yale, DePaul, Rutgers gibi köklü üniversitelerin bulunduğu 40 yüksek öğrenim kurumu da Trump yönetiminin kararına karşı dava açmıştı.

Kararda ne var?

İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze eğitim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

Ayrıca hem on-line hem de yüz yüze eğitim yapacak üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin de yalnızca 1 ders ya da 3 kredi alma hakkı bulunacak.