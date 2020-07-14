Arkansas'ta protestocuları ölümle tehdit eden bir polis, 'yanlışlıkla' meslektaşını öldürdü

ABD'nin Arkansas eyaletinde protestocuları ölümle tehdit eden bir polis memuru, kapısına gelen bir meslektaşını öldürdü.

BuzzFeedNews'te yer alan habere göre, ABD'nin Arkansas eyaletinde daha önce evinin önünden geçecek protestocuları öldüreceğini söyleyen Calvin Salyers adında 33 yaşındaki polis memuru, haziran ayında vurarak yaraladığı 36 yaşındaki meslektaşı Scott Hutton'un hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.

Salyers, ifadesinde 3 Haziran akşamı Saline County'deki evinin gözetleme deliğinden bakarken belinde silah olan birini gördüğünü ve silahını çekerek ateş ettiğini söyledi.

Haberde Hutton'un, vurulduğu sırada tipik bir polis kemeri, rozeti ve siyah polo gömleği giydiği bildirildi.

Salyers'in kız arkadaşı ise ifadesinde Salyers'in vurduğu polise ilk yardım müdahalesi yaptığını belirtti.

2017 yılında polis teşkilatına katılan Salyers'in tutuklandığı ve kefaletin 15 bin dolar olarak belirlendiği kaydedildi.