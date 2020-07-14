Gölde kaybolan Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin yıldızı oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığı tahmin ediliyor. Rivera, Glee ekibinde hayatını kaybeden üçüncü oyuncu oldu.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Josey ile birlikte ABD’deki Piru Gölü’ne giden ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Naya Rivera’yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu. The New York Times'ın haberine göre polis, buldukları cansız bedenin Rivera’ya ait olduğunu açıkladı.

Ventura şerifi Bill Ayub, olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Şerif, Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi. 15 metre derinlikte bulunan Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.

BREAKING: The last thing that Naya Rivera did at Lake Piru was help her son get on the boat, before tragically drowning. pic.twitter.com/CDV4TPYogz — AHS Daily (@ahsfxdaily) July 13, 2020

Santana Lopez rolüyle tanınan Rivera'nın kaybı Glee ekibindeki üçüncü ölüm oldu. Daha önce de Noah Puckerman rolüyle tanınan 35 yaşındaki aktör Mark Salling 2018 yılında intihar etmişti. Glee dizisinin bir diğer yıldızı Cory Monteith de 2013’te Kanada'da bir otel odasında ölü bulunmuştu.