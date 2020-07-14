Trump yönetimi online ders alacak yabancı öğrencilere yönelik vize yasağını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, üniversitelerde sonbahar döneminde online ders alacak olan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali yönündeki kararı geri çekti.

ABD yönetiminin uzaktan online eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararı geri çekildi.

Adım, Harvard Üniversitesi ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT), kararın iptali için dava açmasının ardından geldi.

Harvard ve MIT'in açtığı davaya, diğer 200 üniversiteden de destek geldi.

Üniversiteler, alınan kararın birkaç hafta içinde başlayacak olan güz dönemine ilişkin planları ciddi şekilde bozacağını savundu.

New York Times (NYT) gazetesi, vize iptali kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde üniversiteleri yeniden açma girişiminin bir parçası olarak görüldüğünü bildirdi.