Trump'tan Londra'nın Huawei yasağıyla ilgili açıklama: Bunu ben şahsım yaptım

İngiliz Başbakan Boris Johnson, Çin teknoloji devi konusunda U dönüşü yapıp Huawei'yi 5G ağından dışlama kararı almasını güvenlik ve tedarikle ilgili endişelerle açıklarken, malumun ilanını ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

Çin'e birçok cepheden savaş açan, Huawei'yi ticaret meydan muharebesi alanına çeviren ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'yi yasaklaması için sıkı markaja aldığı Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın (BoJo) kararının 'kendi eseri' olduğunu belirtti.

Çin teknoloji devinin Britanya'nın kararına gösterdiği "Bu güvenlikle ilgili değil, ABD'nin ticaret politikasıyla ilgili" tepkisini haklı çıkaran bir açıklama yapan ABD Başkanı, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

'Pek çok ülkeyi şahsım ikna etti'

"Pek çok ülkeyi Huawei kullanmamaya ikna ettik, pek çok ülkeyi, bunun çoğunu da ben şahsım yaptım, çünkü biz onun güvenli olmayan güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyoruz, büyük güvenlik riski."

'Bizimle iş yapmak isteyen, Huawei kullanamaz'

"Pek çok ülkeyi (Huawei) kullanmaktan vazgeçirdim: Eğer bizimle iş yapmak istiyorlarsa, (Huawei) kullanamazlar. Sanırım tam da bugün Birleşik Krallık da kullanmayacağını duyurdu."

'Trump'tır, ne dese yeridir'

Sky News kanalının Trump'ın açıklamasını sorduğu Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, önemsemez gözükme yoluna gidip "Yani hepimiz Donald Trump'ı biliyoruz, değil mi" dedi.

Çin Dışişleri: Siyasi manipülasyonun son raddesi

Trump'ın açıklamasıyla savı doğrulanan Çin'de Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying şunları söyledi:

"Bu bir kez daha gösteriyor ki, Huawei'ye art arda gelen yasakların ulusal güvenlik meselesiyle hiçbir ilgisi yoktur, siyasi manipülasyonun son raddesidir."

'Tehdit edenin Çin değil de ABD olduğunu herkesin gördü'

"Bu, bir kez daha burada, orada ve her yerde kimin tehdit yağdırdığını, tehdit edenin herhalde Çin değil de ABD olduğunu herkesin görmesini sağladı."

Londra'nın Çinli şirketlerin dışlanması konusunda Washington'ın tarafını tuttuğunu belirten Hua "Bu hatalı karar, Çinli şirketlerin çıkarlarına ciddi zarar verdiği gibi Birleşik Krallık ile Çin arasında işbirliği için karşılıklı güvenin temellerine ciddi darbe indiriyor" dedi.