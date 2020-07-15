Pompeo'dan itiraf: Afganistan'da Rusya'nın desteğine ihtiyacımız var

The Hill gazetesi tarafından düzenlenen video konferansa katılan Pompeo, Rusya'nın Afganistan'daki nüfuzunu ortaya koyan bir itirafta bulundu.

Pompeo, "Afganistan'da çözüme yönelik çabalarda Moskova'nın desteğine ihtiyaç duyduğumuzu Ruslara açıkça söyledik. Egemen, bağımsız ve barışçıl bir Afganistan'ın ortaya çıkması için birlikte çalışmamız gerektiğini açıkça anlattık. Bunun Rusya, Çin ve Afganların çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Rus partnerlerimle birçok şey konuştum'

Video konferans sırasında Pompeo'ya önceki gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptıkları telefon görüşmesinde, New York Times'ta çıkan Moskova'nın ABD'li askerleri öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiğine dair haberin gündeme gelip gelmediği soruldu.



"Evet, elbette. Rus partnerlerimle birçok şey konuştum, CIA'in başındayken Rus istihbaratından partnerlerle birçok şey konuştum" yanıtını veren Pompeo, özellikle New York Times'ın haberini konuşup konuşmadıklarına ilişkin net bir yanıt vermedi.

New York Times, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi 'yalan' olarak nitelendirmişti.