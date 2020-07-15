Ünlü rapçinin başkan adaylığı 10 gün sürdü

4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde Twitter'dan başkan adaylığı açıklaması yapan, ardından Forbes'e adaylık konusunda ciddi olduğunu ve "Hayatta yaptığım her şey gibi bunu da kazanmak için yapıyorum" diyen rap ve hip hop sanatçısı Kanye West'in 2020 yarışına katılma iddiasından vazgeçtiği öğrenildi.

#BREAKING: Adviser says Kanye West no longer trying to run for president: "He's out" https://t.co/1xGxQgejGT pic.twitter.com/zl9299pSg7 — The Hill (@thehill) July 15, 2020

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile evliliği, ABD Başkanı Donald Trump'a desteği ve Demokrat Parti'ye eleştirileriyle tartışma yaratan müzisyenin danışmanı Steve Kramer, medyaya 'West'in yarışın dışında kalacağını' söyledi.

Kanye West 'drops out' of 2020 presidential race https://t.co/Rs4tVeIy4a — The Independent (@Independent) July 15, 2020

Bazı eyaletlerde mühlet doldu

Seçime sadece birkaç ay kala aday olmaya karar veren West'in Federal Seçim Komisyonu'na resmen başvuruda bulunmak suretiyle tüm eyaletlerde oy pusulalarında yer almayı sağlaması gerekiyordu, ancak bir dizi eyalette bunun için tanınan mühlet dolmuş durumda.

Kramer, West tarafından resmi adaylık başvurusu yaparak oy pusulasında yer almak için gerekli imzaları toplamakla görevlendirilmişti.

Florida ve Güney Carolina eyaletlerinde imza toplayarak rapçiyi oy pusulasına sokma girişiminin çok iyi gittiğini söyleyen danışman, "Onu oy pusulasına koydurmak için çok güçlü destek aldık" diyerek ekledi:

"Kanye hakkında iyi ya da kötü bir şey söyleyecek değilim. Herkesin neden karar aldığına dair kişisel kararı vardır. Başkan adaylığı kişinin gerçekten dikkatle düşünüp taşınması gereken en zor şeylerden biri olmalı."