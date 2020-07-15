ABD Başkanı'nın psikanalizini yaptığı kitapla gündem olan Mary Trump, amcasına istifa çağrısı yaptı

Psikolog Mary Trump, başkan amcası hakkındaki yeni kitabı üzerindeki yayın yasağının kalkmasının ardından televizyon mülakatı verdi. Kitabında Trump'ın tüm dünyayı sarsan icraatlarını bozuk aile işleyişine inerek açıklayan yeğen, bu kez amcasına istifa çağrısı yaptı.

ABC kanalından George Stephanopoulos'a mülakat veren Mary Trump, bugün Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te başkan amcasının yanında olsaydı, ona istifa etmesini söyleyeceğini belirtti.

Amcası Donald'ı Ocak 2017'de yemin töreniyle Beyaz Saray'a taşınmasından birkaç ay sonra ziyaret ettiğini aktaran yeğen Trump, daha o zamandan amcasının baskılardan çok gerilmiş gözüktüğünü anlattı.

"Hatırladığım kadarıyla o zaman şöyle düşünmüştüm: Çok yorgun gözüküyor, bu göreve hazır değilmiş gibi gözüküyor" diye devam eden yeğen, bugün Oval Ofis'te ziyaret etse Trump'a ne diyeceği sorulduğunda çok kısa bir yanıt verdi:

"İstifa et."

Do you think he will?https://t.co/sSiirZ9RbD — Joshua Blanchard (@philoshua) July 15, 2020

Röportaj sırasında Trump'ın üniversite sınavına para karşılığı başkasını soktuğunu iddiasının arkasında duran yeğen, yerine sınava giren kişinin kimliğini kanıtlayamayacağını kabul etti.

Beyaz Saray, meslekten psikolog Mary Trump'ın kitabını 'yalan dolan' diye nitelerken, Başkan'ın üniversite sınavı sahtekarlığına dair iddiayı yalanlamıştı.

Donald Trump'ın babasını zehirli bir aile dinamiği yaratmakla suçlayarak Başkan'ın tuhaf davranışlarının gerisinde bunun yattığını anlatan psikolog Trump, Trump ailesinin işleyişiyle ülkenin işleyişi arasında paralellikler gördüğünü dile getirdi.

"İlk elden gördüklerim; yanlış şeylere odaklanma, yanlış kişileri terfi ettirmek, hesap verebilirlik olmaksızın yaşamaya izin vermenin yarattığı yan hasarlar" diyen Mary Trump, anlatıyı değiştirerek gerçeği anlatmak istediğini, çünkü dört yıl önceki başkanlık seçimlerinde Amerika halkının gerçeğin tamamını bilmediğini söyledi.

"I saw firsthand what focusing on the wrong things, elevating the wrong people can do, the collateral damage that can be done by allowing someone to live their lives without accountability," Mary Trump told 'Good Morning America.' https://t.co/dZhTgiYvJe — USA TODAY (@USATODAY) July 15, 2020

"Bu ülkeye liderlik etmekten tümüyle aciz. Liderlik etmeyi sürdürmesine izin vermek tehlikeli" vurgusu yapan Mary Trump, vardığı sonuçların, tüm yetişkin hayatı boyunca Donald Trump hakkında gördüklerine dayandığını belirtti.

Mary Trump 'Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı' başlıklı kitabında, amcasının 'çocukluğundan beri devam eden kibir ve kasti cehaletinin bugün tüm ülkeyi tehdit ettiğini' ileri sürmüştü.